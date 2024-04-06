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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العواصف تلحق أضراراً بمقبرة تاريخية في ولاية فرجينيا الأمريكية |شاهد

صدى البلد

تسببت العواصف والفيضانات بولاية فرجينيا الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شخص واحد على الأقل، إضافة إلى جرف قبور تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر.
 

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وذكرت وسائل الإعلام أن العواصف تسببت في انزلاق بمقبرة مقاطعة أوهايو، حيث دُفن آلاف الأشخاص، بما في ذلك 400 من المحاربين القدامى، كما أدت إلى سقوط الأشجار.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقال تشارلز يوكي، رئيس شركة مقبرة "ويلنج ماونت زيون"، إنه يبدو كما لو أن الانهيار الطيني تدحرج فوق العشب، ولم يمس بصناديق الموتى (القبور الخشبية).

وتابع يوكي: "لا يوجد صناديق مفتوحة. يبدو أن العواصف تسببت فقط بالانهيار الطيني ما ألحق الضرر بالعشب فقط".

فرجينيا الفيضانات العواصف يورونيوز ولاية فرجينيا

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