الرئيس الأوكراني يؤكد أهمية تعزيز الدفاع الجوي فوق منطقة خاركيف

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت على أهمية تعزيز قدرات الدفاع الجوي التي من شأنها حماية منطقة خاركيف من الضربات الروسية.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه بمنصة فيسبوك أن: "الإرهاب الروسي ضد خاركيف مستمر، وضربات جديدة ضد المدينة والمنطقة وتضررت المباني السكنية والبنية التحتية المدنية".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 10 أشخاص"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي أن جميع وكالات الاستجابة سارعت إلى مكان الحادث على الفور، ويتم تقديم المساعدة المطلوبة لجميع الضحايا.

وشدد زيلينسكي على أنه "يجب أن نضع حدا لهذا الإرهاب ومن المهم تعزيز الدفاع الجوي لمنطقة خاركيف ويمكن لشركائنا مساعدتنا في هذا الأمر".