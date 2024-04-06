عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يؤكد أهمية تعزيز الدفاع الجوي فوق منطقة خاركيف

الأوكراني فولوديمير
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت على أهمية تعزيز قدرات الدفاع الجوي التي من شأنها حماية منطقة خاركيف من الضربات الروسية.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه بمنصة فيسبوك أن: "الإرهاب الروسي ضد خاركيف مستمر، وضربات جديدة ضد المدينة والمنطقة وتضررت المباني السكنية والبنية التحتية المدنية".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 10 أشخاص"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي أن جميع وكالات الاستجابة سارعت إلى مكان الحادث على الفور، ويتم تقديم المساعدة المطلوبة لجميع الضحايا.

وشدد زيلينسكي على أنه "يجب أن نضع حدا لهذا الإرهاب ومن المهم تعزيز الدفاع الجوي لمنطقة خاركيف ويمكن لشركائنا مساعدتنا في هذا الأمر".

زيلينسكي منطقة خاركيف الدفاع الجوي الرئيس الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

هجوم شرس من مجدي عبد الغني علي كهربا.. ماذا قال؟

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

أحمد موسى يتقدم الحضور في جنازة أحمد فتحي سرور| فيديو وصور

السعودية.. بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن عيد الفطر

ترشيحاتنا

دعاء يوم 27 رمضان للرزق وصلاح الحال.. ردده قبل غروب شمس اليوم

الزراعة تحذر الفلاحين من ري القمح خلال هذا التوقيت| تفاصيل

مقتل ضابطين شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين بمدينة زهدان بإيران

حزب الله يقصف موقع جل العلام ومستعمرة شلومي بصواريخ بركان

محمد صلاح يكشف سر الجلوس على حافة السرير

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي .. وما حقيقة الرياح القادمة من أوروبا ؟| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

هزيمة الحملة الصليبية.. كيف أسر المصريون ملك فرنسا لويس التاسع ؟

تراجع في أسعار اللحوم اليوم وتوقعات بمزيد من الانخفاض

آثار مصرية تباع في مزاد دار كريستيز العالمي .. ما القصة؟

فيديو

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ