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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الربيع في اليابان.. موسم تفتح أزهار الكرز الساحرة|شاهد

صدى البلد

بدأ موسم أزهار الكرز في اليابان، وتفتحت "ساكورا" وهو الاسم المحلي لهذه الأزهار التي لها معزة خاصة لدى اليابانيين وتعتبر جزء من الثقافة اليابانية.
 

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ويكتمل تفتح الأزهار أواخر مارس وأوائل أبريل، في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد ببدء عام دراسي جديد، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ولا يرمز هذا الوقت من العام للكثير من اليابانيين بداية الربيع فحسب، بل يرمز إلى بدايات جديدة وأعمق.

تكتسي اليابان بمناظر خلابة تتحول الشوارع فيها إلى لوحات طبيعية، كما تستعد الحدائق إلى استقبال ملايين الأشخاص الذين يزورونها للاستمتاع بالمناظر.

اليابان أزهار الكرز الثقافة اليابانية الربيع توك شو صدى البلد

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