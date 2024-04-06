الربيع في اليابان.. موسم تفتح أزهار الكرز الساحرة|شاهد

بدأ موسم أزهار الكرز في اليابان، وتفتحت "ساكورا" وهو الاسم المحلي لهذه الأزهار التي لها معزة خاصة لدى اليابانيين وتعتبر جزء من الثقافة اليابانية.



ويكتمل تفتح الأزهار أواخر مارس وأوائل أبريل، في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد ببدء عام دراسي جديد، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ولا يرمز هذا الوقت من العام للكثير من اليابانيين بداية الربيع فحسب، بل يرمز إلى بدايات جديدة وأعمق.

تكتسي اليابان بمناظر خلابة تتحول الشوارع فيها إلى لوحات طبيعية، كما تستعد الحدائق إلى استقبال ملايين الأشخاص الذين يزورونها للاستمتاع بالمناظر.