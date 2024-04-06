مؤسسة أبو العينين تنظم إفطارا يوميا لأهل الجيزة| صور

تنظم مؤسسة أبو العينين الخيرية أكبر مائدة إفطار ضمن جهودها في مساعدة الأهالي والمواطنين فى الجيزة وكافة انحاء الجمهورية.

وتقوم مؤسسة أبو العينين على مدار 40 عاما بتقديم كافة المساعدات دون أي تبرعات وهي قائمة على المجهود الذاتي، موضحة ان المؤسسة وزعت نحو 250 ألف شنطة رمضان تحتوي على أفضل وأجود السلع.

من جانب اخر، انطلقت المسابقة الرمضانية السنوية للقرآن الكريم، التي تقيمها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، في حفظ القرآن الكريم للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف؛ تشجيعا لهم على حفظ القرآن الكريم.



تم تقسيم المسابقة هذا العام إلى ثلاثة مستويات، المستوى الأول: حفظ القرآنالكريم كاملا، المستوى الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم، المستوى الثالث: مسابقة الأصوات الحسنة.

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