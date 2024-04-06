مراسل القاهرة الإخبارية: مرور 50 شاحنة تحمل مواد إغاثية عبر معبر رفح

قال أيمن عماد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن 50 شاحنة تحمل مواد إغاثية مرت من معبر رفح، بالإضافة إلى 4 سيارات محملة بالوقود.

وأضاف أن هناك عراقيل تضعها إسرائيل أمام المساعدات، حيث أكد أن الشاحنات تذهب لمنفذ العوجة من أجل الفتيش، والذي يبعد عن معبر رفح بمسافة 40 كيلو.

وأوضح أن هناك دورا آخر لمعبر رفح وهو استقبال المصابين والجرحى من قطاع غزة، حيت دخل 18 مصابا و28 مرافقا، وتم توجيههم إلى المستشفيات.

وشدد على أن إجمالي المساعدات التي دخلت خلال الـ6 أشهر الماضية من الأزمة الفلسطينية 67% من إجمالي المساعدات.

واسترسلت: مطار العريش استقبل أكثر من 7000 رحلة جوية محملة بالمساعدات الإنسانية.