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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب ريال مدريد.. باريس سان جيرمان يتخذ قراراً حاسما تجاه شقيق مبابي

صدى البلد

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن اتخاذ قرار صارم تجاه إيثان مبابي، لاعب الفريق والشقيق الأصغر للنجم كيليان مبابي، مهاجم الفريق.

ووفقًا لشبكة RMC الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان قد أوقف مفاوضات تجديد عقد إيثان بسبب اقتراب رحيل شقيقه كيليان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء عقده.

على الرغم من أن عقد إيثان ينتهي في نهاية الموسم الحالي، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديده حتى الآن.

ويبلغ إيثان مبابي من العمر 17 عامًا، وسيكون العقد المقبل هو أول عقد احترافي له، ويراقب العديد من الأندية في الدوري الفرنسي والألماني تطوره.

ويسعى باريس سان جيرمان لمنع إيثان من الرحيل إلى ريال مدريد، حيث يريد الحفاظ على اللاعب في صفوف الفريق. ومع ذلك لم تستبعد الشبكة انضمام كيليان إلى ريال مدريد دون إيثان.

إيثان انضم إلى أكاديمية باريس في عام 2017 قادمًا من أكاديمية بوندي.

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