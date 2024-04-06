قيس سعيد يعلن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية التونسية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم "السبت"، عن عزمه الترشح لفترة رئاسية ثانية وأنه سيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك.

وأحيا الرئيس التونسي، ذكرى رحيل الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة، وانتقد خلال الفعالية بعض الأطراف التي قاطعت الانتخابات التشريعية "لكنها تتهافت على الانتخابات الرئاسية الآن"، بحسب قوله.

ووجه سعيد اتهاما لأطراف لم يسمها بـ"الارتماء في أحضان الخارج"، منوها بأن "هذه الأطراف لا يمكن لها أن تترشح للانتخابات الرئاسية في تونس".

وتابع : "ليعرف الكثيرون أن السلطة ليست طموحا وكرسيا وأريكة كما يتوهمون ويحلمون بل هي مسؤولية".

و أكد أنه "ثابت على العهد من أجل تطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا في كل مكان ولن يتم التراجع إلى الوراء".

وتولى الرئيس التونسي حكم البلاد في شهر أكتوبر من العام 2019 وبعد عامين من رئاسته أقصى حركة النهضة المنتمية للإخوان من الحكم بعدما حل البرلمان الذي كان أغلبيته إخوانية.