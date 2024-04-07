سعر أقل عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 7-4-2024

ثبت سعر أدنى أعيرة الذهب تداولا وهو سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2099 جنيها للبيع و 2112 جنيها للشراء وذلك مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-4-2024

شهد سعر الذهب في مصر استقرار مع ، دون أي تغيير يذكر في قيمة الجرام الواحد من المشغول الذهبي.

ارتفاع طفيف

ومع اقتراب الإحتفال بعيد الفطر المبارك، صعد سعر المعدن الأصفر مع تداولات أمس مقدار طفيف لم يجاوز 70 جنيها جديدة في الجرام الواحد علي مستوى الأعيرة الذهبية .

عيار 21

وسجل سعر الذهب من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3140 جنيها للبيع و 3160 جنيها للشراء

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2691 جنيها للبيع و 2708 جنيهات للشراء.

عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأعلى فئة محققا نحو 3588 جنيها للبيع و 3611 جنيها للشراء

أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب نحو 2329 دولارا للبيع و 2330 دولارا للشراء.

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25.12 ألف جنيه للبيع و 25.28 ألف جنيه للشراء.

الذهب في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، إلى مستوى قياسي جديد، بسبب عدد من العوامل من بينها رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية، والمشتريات للمضاربة ومشتريات البنوك المركزية، على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر مارس.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2324.15 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2344.50 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الذهب أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند التسوية 1.6% إلى 2345.4 دولار للأونصة، بعد أن لامست 2350 دولاراً، لترتفع خلال الأسبوع بنسبة 4.8%.

وقال كبير استراتيجي السوق في شركة Blue Line Futures الأميركية، فيليب سترايبل، إن هناك الكثير من تدفقات رأس المال، والجميع يلاحقون ارتفاع السوق، مما يساعد أسعار الذهب، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية القوية والشراء للمضاربة

في وقت سابق من اليوم، قالت وزارة العمل الأميركية، في تقرير التوظيف، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا إضافة 200 ألف وظيفة في المتوسط، مع تقديرات تتراوح بين 150 ألفاً إلى 250 ألفاً.

وأكد رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء 3 أبريل، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض تكاليف الاقتراض بعد ترك معدل الفائدة دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25% و5.50% في اجتماع الشهر الماضي.

ويتوقع المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 59% تقريباً بأن يخفض بالفدرالي معدلات الفائدة في يونيو.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 27.30 دولار للأونصة. واستقر البلاتين عند 925.15 دولار. وكلاهما على طريق تحقيق ارتفاع أسبوعي.

وهبط البلاديوم 1.7% إلى 1003.50 دولار للأونصة، ويتجه صوب تراجع أسبوعي.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب بالمصنعية، من الأكثر بحثا عند الشراء خاصة المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 21 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخرـ ويبدأ لدى التجار بالمحلات من نحو 80 وحتى 200 جنيه تضاف على كل جرام.

تتباين مصنعية الذهب، من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

بينما يكون سعر مصنعية الذهب المستعمل من 35 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها في هذا المستوى وليست كبيرة مثل المشغولات.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي بعد أن سجلت يوم أمس أعلى مستوى تاريخي وذلك في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي خلال جلسة اليوم الجمعة، حيث بدأ في التراجع بالرغم من البيانات السلبية عن طلبات اعانات البطالة الأمريكية.

حافظ الذهب المحلي على تداولاته فوق المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 بالرغم من تراجعه يوم أمس، حيث يستمر التذبذب في تحركات الذهب خاصة بعد أن استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك الرسمية يوم أمس دون تغيرات تذكر.

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي منذ تسجيل مستوى تاريخي عند 2305 دولار للأونصة خلال جلسة الأمس، واستمر التراجع بفعل عمليات البيع لجني الأرباح وتعديل مؤشرات الزخم الفنية التي تشير إلى تشبع في الشراء حتى وصول السعر بالقرب من مستوى الدعم 2265 دولار للأونصة.

حتى الآن لا توجد إشارة واضحة على بدأ التصحيح السلبي لأسعار الذهب ولحدوث هذا سيكون على السعر الانخفاض تحت المستوى 2250 دولار للأونصة وكسر المستوى 2230 دولار ليستهدف بعدها المستوى 2180 ثم 2150 دولار للأونصة.

سعر الذهب المحلي

أغلق سعر الذهب المحلي أمس فوق المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 وذلك على الرغم من تراجعه، ولكن بشكل عام يبقى الذهب المحلي يتحرك ضمن اتجاه عرضي حول هذا المستوى، وقد يستمر هذا الوضع حتى نهاية شهر رمضان.

استكمال صعود الذهب خلال الفترة القادمة يتطلب الاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام ثم اختراق المستوى 3150 جنيه للجرام، ولكن الذهب يبحث عن دعم كافي لإمكانية تحقيق هذا سواء من حدوث ارتفاع في سعر الصرف أو من الارتفاع الحالي في سعر الأونصة العالمية.