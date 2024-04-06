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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هشام إسماعيل: أحب العمل مع هنا الزاهد لأن فيها من روح نجلاء فتحي

هشام إسماعيل
هشام إسماعيل

قال الفنان هشام إسماعيل أنه لا يحب أن يكون مثل شهريار في الحقيقة، لكن إذا جاءته الفرصة لتجسيد الشخصية سيختار هنا الزاهد لتجسد دور شهرزاد .

أضاف هشام إسماعيل في تصريحات إذاعية ، أنه لو قام بتجسيد شخصية شهريار يتمني أن تكون الفنانة هنا الزاهد هى التى تشاركه وتجسد شخصية شهرزاد ، لأنه أحب نجلاء فتحي فى تقديم الدور سابقًا ويشعر أن هنا الزاهد قريبة من نجلاء فتحي .

وأستكمل هشام إسماعيل حديثه ، معلقًا: “أنا من عشاق النجمة نجلاء فتحي وبحس إن النجمة هنا الزاهد فيها من روحها ، ولو هختار ممثلة تمثل شهرزاد هتبقي النجمة هنا الزاهد”.

وشارك الفنان هشام إسماعيل في مسلسل "عتبات البهجة"، والذى شارك فى النصف الأول من ماراثون رمضان 2024.

وقال هشام إسماعيل فى وقت لاحق ، إن أحداث المسلسل تناقش عددًا من القضايا، خاصةً قضايا التكنولوجيا التي أصبحت ظاهرة رئيسية في المجتمع المصري، وتأثيرها على الأجيال المتعاقبة.

المسلسل يدور في إطار 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية "عتبات البهجة" للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ويظهر الفنان يحيى الفخراني- خلال العمل- في دور وكيل وزارة الصناعة الذي أصبح على المعاش، ويدخل في مفارقات كوميدية رفقة أحفاده ضمن الأحداث، وتورطه في عالم التكنولوجيا بسبب أحفاده ليصبح مُؤَثِّرًا شهيرًا (إنفلونسر).

والمسلسل بطولة يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم، ومحسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، وهو سيناريو وحوار ومعالجة درامية مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.

هشام اسماعيل أعمال هشام اسماعيل أحدث أعمال هنا الزاهد أعمال نجلاء فتحى برنامج شهريار زمانه

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