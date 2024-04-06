محافظ جنوب سيناء يشارك 100 عامل نظافة مائدة الإفطار

شارك اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اكثر من 100 عامل يمثلون عمال النظافة حفل الإفطار الجماعي الرمضاني السنوي الذي نظمته المحافظة، بالحديقة المركزية الملحقة بمبنى المحافظة ومجلس مدينة شرم الشيخ الجديد..



وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بتواجده بين عمال النظافة سنويا وقدم لهم التهنئة وحلول عيد الفطر المبارك لافتا إلى أن تناوله وجبة الإفطار معهم سنويا، والعشاء في المناسبات المختلفة، إيمانا وتقديراً منه بدورهم العظيم وتحفيزهم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة شرم الشيخ ، مثمنا دور شركة النظافة بالمدينة، مؤكدا ان المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة العالمية الساحرة.

وطالب المحافظ عمال النظافة ببذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، والاهتمام بالمعدات وسيارات النظافة والصحة العامة من أجل الوصول إلى مستوى متميز من النظافة مثمناً الدور الهام الذى يقوم به عمال النظافة في خدمة المجتمع المحلي، وإظهار المدينة بالشكل اللائق، والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وادي محافظ جنوب سيناء صلاة المغرب مع عمال النظافة، واستمتع الجميع بعزف شرقي اصيل وعدد من اغاني رمضان.

كما قدم المحافظ العيديات للعمال بمناسبة عيد الفطر المبارك تشجيعا وتحفيزا لهم .

شهد الإفطار اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، و مستشاري المحافظ.