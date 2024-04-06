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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: دعوة الرئيس لاستكمال الحوار الوطني يؤكد جدية الدولة في مواجهة التحديات

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ

ثمّن النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ ، حفل إفطار الأسرة المصرية الذي يأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما شهده الحفل من تنوع كبير بين الحضور من وزراء وسياسيين وإعلاميين وخبراء ومتخصصين واقتصاديين واجتماعيين ورجال دين وشباب ومرأة، وجميع أطياف المجتمع وفئاته المختلفة، الأمر الذي يسهم في خلق جسور تواصل ممتدة بين الشعب.

وقال فهمي في بيانٍ له اليوم، إن حديث الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية شهد مصارحة وشفافية اعتاد عليها المواطن المصري من قيادته السياسية، مما عزز من قوته وصلابته وتماسكه واتحاده في مواجهة الأزمات والتحديات الصعبة التي واجهت الوطن على مدار السنوات القليلة الماضية وفي الأونة الأخيرة، وساهمت في صناعة الحضارة وشق الصخر في كل ربوع مصر، بروح وطنية عالية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تجديد الرئيس السيسي للميثاق والعهد بينه وبين الشعب المصري، والقائم على الصدق والوعد هي التي جعلت من الأمة المصرية أمة عريقة تسعى وتبذل جهودًا كبيرًا حتى تصبح في صدارة الأمم، لافتًا إلى أن تواجد الإعلاميين والمثقفين والمتخصصين في جميع المجالات يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم مسار الوعي وأهميته في تشكيل الترابط من أجل جمهورية جديدة تتسع للجميع، تقوم على مبدأ المواطنة وعدم التفرقة، يتحد فيها الجميع في مواجهة التحديات الصعبة.

وأشاد فهمي بدعوة الرئيس السيسي باستكمال الحوار الوطني كوسيلة لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد، وهو ما يؤكد جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني للخروج بحلول لكافة التحديات التي تواجه الوطن، مثمنًا جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وسعيها نحو تنمية المشروعا لتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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