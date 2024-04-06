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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل حفل هاني شنودة وفرقة المصريين في عيد الفطر

هاني شنودة وفرقة
هاني شنودة وفرقة المصريين

يستعد الموسيقار هاني شنودة لقيادة حفل جديد لفرقة المصريين فى عيد الفطر المبارك ، تحديدًا يوم 12 إبريل .

وستقام الحفل في روم آرت سبيس بالتجمع الخامس فى تمام الساعة 9 مساءً ، وستفتح الأبواب من الساعة الثامنة  مساءً ، ويصل سعر التذكرة 400 جنيه .

وفى وقت لاحق ، كشف الموسيقار هاني شنودة، عن عودة فرقة المصريين للساحة الفنية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مسلسل حالة خاصة يرصد في حلقاته عدة اغاني لفرقة المصريين.

وأضاف هاني شنودة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن «فرقة المصريين» قدمت 6 ألبومات، من بينها أغنيات كتبها كبار الشعراء؛ صلاح جاهين وعمر بطيشة وعبد الرحيم منصور، وغيرها.

وتابع هاني شنودة، أن منتج مسلسل «حالة خاصة» اشترى حق 5 أغنيات، من فرقة المصريين، منها أغاني عمر بطيشة وصلاح جاهين.

وفرقة المصريين هى فرقة غنائية بدأت فى عام 1977 بقيادة المايسترو هاني شنودة، ومن أشهر أغانيهم: الشوارع حواديت، البحر أزرق، آسف جداً، بحبك لا، حرية.

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