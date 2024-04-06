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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية والنائب مجاهد نصار يتفقدان أعمال إنشاء المجمع الخدمي الحكومي المتكامل بميت نما

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية، والنائب مجاهد نصار، عقب صلاة الجمعة، أعمال الإنشاءات التي تجري في مجمع الخدمات الحكومية المتكامل المجهز بكافة الإمكانات  بميت نما لتقديم مختلف الخدمات الحكومية الجماهيرية ، السجل المدني، والبريد، والتأمينات والتموين والصحة والطب البيطري ، ووحدة إطفاء وإسعاف، ونقطة شرطة، وحماية مدنية.  

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، والمهندس هيثم الدسوقي، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، وياسر عبد الله، نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والإعلامي زين العابدين رشدي.

أشاد  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالدور المجتمعي الذي يقوم به النائب مجاهد نصار مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصةً في مجال رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمشاركة في كافة المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.


حيث تبرع النائب مجاهد نصار بإنشاء مجمع المصالح الحكومية المتكامل على نفقته الخاصة بتكلفة مبدئية حوالي 20 مليون جنيه على قطعة أرض أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالي 1652 متر مربع، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي للنائب مجاهد نصار  في النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم وتذليل كافة العقبات أمام أهالي ميت نما وميت حلفا ومنطي وحوض العمدة و بيجام ومدينة السعادة والتعاون وغيرها من المناطق القريبة بشبرا الخيمة للحصول على الخدمات الحكومية من مكان واحد وعدم الانتقال من مصلحة حكومية لأخرى والانتهاء من كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن دون معوقات.

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محافظ القليوبية النائب مجاهد نصار

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