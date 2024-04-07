بمواصفات كبيرة وسعر رخيص.. تعرف على أحدث تحفة من فيفو

أطلقت شركة “Vivo” فيفو الصينية هاتفها المميز Vivo V30 Lite 4G في عدد كبير من الأسواق العالمية من بينها أسواق أوروبا وآسيا، حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة إلى جانب سعر مناسب يبدأ من 299 دولارًا أمريكيًا.

ويتميز Vivo V30 Lite 4G بشاشة من نوع E4 AMOLED مع جودة +FHD قياس6.67 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث مذهل يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع تصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار.

ويقدم Vivo V30 Lite 4G كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة واسعة f/1.8 ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور مفصلة ومعززة بالعمق بوضوح ودقة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور ذاتية عالية الجودة وإجراء مكالمات فيديو.

ويعمل Vivo V30 Lite 4G بمعالج من نوع Snapdragon 685 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، وتخزين داخلي يبلغ 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويحتوي Vivo V30 Lite 4G على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر للمستخدمين طاقة طويلة الأمد لدعم أنشطتهم اليومية تدعم الشحن بقدرة 80 وات، ويتيح للمستخدمين شحن ما يصل إلى 80% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط.

وتم تحسين أداء بطارية Vivo V30 Lite 4G بشكل أكبر من خلال ميزات مثل مستشعر بصمات الأصابع على الشاشة، و4G VoLTE المزدوج، وWi-Fi، وBluetooth 5.0، ومنفذ من نوع USB-C، وفتحة بطاقة microSD.