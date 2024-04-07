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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير بأسواق المال: البورصة المصرية شهدت تغيرا كاملا في أداء المؤشرات

حنان رمسيي
حنان رمسيي

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية لعدسة صدى البلد إن جلسة الخميس الماضي، شهدت البورصة المصرية تغيرًا كاملاً في أداء المؤشرات، في نهاية شهر مارس، وبداية شهر أبريل، ونهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني.

وشهدت البورصة خسائر رأسمالية بنسبة 7.18، %، تجاوزت قيمتها 187 مليار جنيه. انخفض المؤشر الرئيسي بشكل حاد بعد أن وصل الي مستوى 34500 نقطة، انخفض انخفاضات قوية جدا حيث انخفض المؤشر الرئيسي انخفاض حاد جدا ليصل الي 28000 نقطة ، فقد وصل في شهر فبراير الي 28900 نقطة وفي شهر مارس وصل الي  26883 نقطة .

كما انخفض مؤشر ال 70  بنسبة 15.5%، حيث فقد 1130 نقطة ليصل إلى مستوى 6174 نقطة بعد أن كان عند مستوى 7306 نقطة في فبراير.

وأوضحت حنان رمسيس أن أداء المؤسسات المالية والاقتصادية في الفترة السابقة كان معتمدًا بشكل كبير على الاستثمار في اذون الخزانة، حيث ارتفعت أسعار الفائدة. وبدأت المؤسسات تتراجع من الاستثمار في البورصة، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات وقيمة التداول، متوقعة أن تعود البورصة في الارتفاع واستعادة مستوياتها السابقة.

جدير بالذكر ان أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية جلسة الخميس، باللون الأخضر، حيث أنهى المؤشر الثلاثيني "EGX 30" التعاملات بارتفاع 2.04 بالمائة، ليستعيد مستوى الـ 28 ألف نقطة ويستقر عند 28,506.16 نقطة، رابحًا 568.94 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.79 بالمائة لمستوى 6,480.79 نقطة، وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX 100" متساوي الأوزان بنسبة 1.86 بالمائة لمستوى 9,229.47 نقطة.

ودعم الأداء الإيجابي ميل المستثمرين المصريين فقط نحو شراء الأسهم خلال الجلسة بصافي قيمة 188.71 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع في الأسهم بصافي قيمة 139.01 مليون جنيه، و46.69 مليون جنيه على الترتيب.

واتجه صافي تعاملات المؤسسات المصرية نحو الشراء ليسجل صافي بقيمة 216.02 مليون جنيه، فيما اتجهت التعاملات العربية والأجنبية للبيع صافي 136.08 مليون جنيه، و53.98 مليون جنيه بالترتيب.

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