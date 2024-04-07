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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ريم طارق وحسن شاكوش يتصدران موقع إكس

حسن شاكوش
حسن شاكوش

تصدر اسم حسن شاكوش وطليقته ريم سامي موشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي “إكس”. 

وكان قد ظهر حسن شاكوش عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، في بث مباشر علق فيه علي حلقته ضمن برنامج رامز جلال . 

وقال حسن شاكوش: عايز أقول لجمهوري متزعلوش حقكم عليا كنت عايز أقدم ليكم أحسن حاجة وحلقة حلوة عشان إحنا في جو رمضان وعايز الناس تنبسط وقلت الناس تبقى مبسوطة بالحلقة، وقلت أنا عارف أني رايح لرامز بالرغم أي حاجة هتحصل بس قلت مش مهم المهم الناس تنبسط.

حسن شاكوش عن مشكلة برنامج رامز جلال: كنت عايز أكمل الحلقة لوحدي

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واستكمل حسن شاكوش: أنا اسف على اللى أنتم شفتوه في الحلقة عشان كمان الحلقة مكملتش ومحصلش نصيب، أنا كحسن شاكوش كنت عايز أكمل الحلقة لوحدي، لأن رامز نجم كبير ودي يعتبر 3 سنة أطلع مع رامز وهو محترم، وشكرًا لرامز أنه اختارني من ضمن النجوم اللى استضافهم في البرنامج، بقول لرامز متزعلش وحقك عليا أنا عارف أن كنت عايز تقدم أحلى حاجة لجمهورك. 

وأضاف: بس ده يثبت للوطن العربي كله أنك أنت مش بتتفق مع نجم، وكنا ممكن عادي نكمل الحلقة بس أننا منكملش الحلقة في مصداقية أني مكنتش أعرف واتفاجئت أن في ضيف تاني، والحمدلله على كل حال وكل واحد مش بياخد أكتر من نصيبه، وبتأسف لكل الناس اللى سمعت أي ألفاظ مش كويسة حتى لو مش مني، وإن شاء الله نتقابل رمضان اللي جاي.

 

الفنان حسن شاكوش برنامج رامز جلال رامز جلال حسن شاكوش ريم طارق

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