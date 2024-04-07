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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار عاجل من التعليم بشأن مكافأة امتحانات الدبلومات الفنية| تفاصيل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن مكافأة إثابة امتحانات الدبلومات الفنية.

وقررت الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة كل كشوف حافز إثابة مكافأة المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، لتعديل عدد أيامها.

قرار رسمي

وبناءً على ذلك، وجهت الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم بسرعة إرسال كل كشوف حافز إثابة مكافأة المشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الواردة سابقا إلى لجنة الإدارة بأسرع وسيلة متوفرة تنفيذا لتعليمات الإدارة المركزية.

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024، ووجه بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

ووفقا لـ  جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024، تبدأ 25 مايو وحتى  6 يونيو 2024 بالنسبة للامتحانات التحريرية.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهيكل الإدارى المعتمد لوزارة التربية والتعليم يضم ثلاث إدارات مركزية للتعليم الفني، هي “الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفنى”، مشيرا إلى ضرورة تنظيم آليات العمل بين هذه الإدارات، على أن تقوم بالعرض المباشر على الوزير.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك بالتنسيق بين الإدارات المركزية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والإنجازات المنشودة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وكذا التنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين لوضع معايير وضوابط التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفنى.

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