امتحانات الدبلومات الفنية 2024 .. تحرك جديد من التعليم بشأنها الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل خطة الندب لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “ تجاري وفندقي وزراعي وصناعي” ، ومواعيد بدء الندب لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بالقطاعات .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “التجاري” نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس : فسوف يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه بالنسبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “الفندقي” نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج «إعداد مهني»، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس، : فسوف يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “ الزراعي” نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج «إعداد مهني»، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس : فسوف يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه بالنسبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “ الصناعي” نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج «إعداد مهني»، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس : فسوف يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لجميع مديريات التربية والتعليم ، أنه سيتم الندب اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 مايو للمحافظات التالية وهي: الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الباويطي - وادي النطرون - شرق القنطرة بمحافظة الإسماعيلية حسب بعد المحافظة المنتدب منها، مشددةً على أنه سيتم الندب لأعمال الملاحظة بلجان سير الامتحان تجاري - فندقي - زراعي - صناعي بدءاً من يوم الجمعة 24 مايو.