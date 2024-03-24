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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 .. تحرك جديد من التعليم بشأنها الآن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل خطة الندب لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “ تجاري وفندقي وزراعي وصناعي” ، ومواعيد بدء الندب لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بالقطاعات .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ  امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “التجاري”  نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس : فسوف يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه بالنسبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024  “الفندقي”  نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج «إعداد مهني»، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس، : فسوف يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024  “ الزراعي”  نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج «إعداد مهني»، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس : فسوف يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات. 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه بالنسبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “ الصناعي”   نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج «إعداد مهني»، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس : فسوف يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لجميع مديريات التربية والتعليم ، أنه سيتم الندب اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 مايو للمحافظات التالية وهي: الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الباويطي - وادي النطرون - شرق القنطرة بمحافظة الإسماعيلية حسب بعد المحافظة المنتدب منها، مشددةً على أنه سيتم الندب لأعمال الملاحظة بلجان سير الامتحان تجاري - فندقي - زراعي - صناعي بدءاً من يوم الجمعة 24 مايو.

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