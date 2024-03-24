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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تقييماتهم مختلفة| التعليم: 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم  والتعليم الفني أن هناك ثلاثة صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني 2024  التحريرية نظرا لإعفاءهم منها بحق القانون. 

و قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لن يتم عقد امتحانات الترم الثاني  لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اعفاء طلاب  الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي من عقد اي امتحانات رسمية ، يأتي وفقًا لفلسفة نظام التعليم الجديد، و استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية.

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وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.

وزارة التربية والتعليم عملية التقييم باستخدام الأداء المتدرج 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه بالنسبة لعملية التقييم في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي،  فتكون باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالي:

  • "يفوق التوقعات دائماً": ويرمز له باللون الأزرق
  • "يلبي التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر
  • "يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر
  • "أقل من المتوقع ": ويرمز له باللون الأحمر.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  على أنه في نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منها في ملف الطالب.

ومن جانبه قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن الوزارة تؤمن بأن الطفولة المبكرة هي السنوات الذهبية في عمر الطالب، حيث ينمو الذكاء بأعلى معدل، موضحًا أن الاهتمام بهذه المرحلة يعد استثمارًا في الطفل ودعم قدراته على التعلم والابتكار، وإهمال هذه الفترة يؤثر على مستقبل الطالب الدراسي.

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات الترم الثاني 2024 ( امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ بدلا من 4 مايو 2024 ، على أن تنتهي امتحانات النقل والاعدادية يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين .

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم امتحانات الترم الثاني 2024 الترم الثاني

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