ساحات ومساجد.. تجهيزات مكثفة لصلاة عيد الفطر2024 في مدن البحر الأحمر

تمضي مديرية أوقاف البحر الأحمر بخطى ثابتة نحو تأمين فضاءات صلاة عيد الفطر 2024، حيث شهدت مساجد وساحات المدن الساحلية بالمحافظة استعدادات مكثفة لاستقبال ملايين المصلين في هذا العيد المبارك.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور هانى السباعى، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، أنه تم تجهيز 212 مسجدًا، بالإضافة إلى إعداد 10 ساحات مخصصة لأداء صلاة عيد الفطر 2024في مختلف مدن المحافظة. يتصدر هذه الاستعدادات مسجد الميناء الكبير بشاطئ البحر في مدينة الغردقة، الذي يتسع لـ 17 ألف مصل، ويعتبر من أكبر مساجد المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حملات شاملة تشمل تطهير وتعقيم المساجد، بالإضافة إلى تنظيفها وإعدادها لاستقبال المصلين بأفضل حال. كما تشمل التجهيزات إجراءات مرورية متناسقة مع إدارة مرور البحر الأحمر والأجهزة الأمنية لضمان سلامة ويسر وصول المصلين إلى المساجد والعودة منها.

ويتفرد مسجد الميناء الكبير بتصميمه المعماري الفريد على مساحة تبلغ 8 آلاف متر، بتكلفة تقدر بـ 20 مليون جنيه، حيث يتميز بمئذنتين شاهقتين و25 قبة، بالإضافة إلى قاعتين مخصصتين للمناسبات والمحاضرات، إلى جانب مركز ثقافي إسلامي.

وفيما يتعلق بتوزيع المساجد والساحات في مدن البحر الأحمر، فقد كشف الدكتور هانى السباعى عن تخصيص 22 مسجدًا في مدينة رأس غارب، و110 مساجد في الغردقة، بالإضافة إلى عدد من المساجد في مدن أخرى كسفاجا، والقصير، ومرسى علم، والشلاتين، وحلايب.

تجسد هذه التجهيزات الواسعة النطاق التزام السلطات المحلية والدينية بضمان سلامة وراحة المصلين في هذا العيد المبارك، في خطوة تعكس الرعاية والاهتمام بالشؤون الدينية والمجتمعية في محافظة البحر الأحمر.