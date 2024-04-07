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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

انخفاض كبير.. أحدث موبايل شاومي Poco بسعر 5999 جنيها في مصر

انخفاض غريب في الأسعار..أحدث
انخفاض غريب في الأسعار..أحدث موبايل شاومي Poco بسعر 5999 جني

يعتبر Xiaomi Poco C65 أحدث الهواتف التي أعلنت عنها شركة شاومي لينضم إلى سلسلة البوكو في الفئة الاقتصادية حيث يتميز هذا الهاتف بمواصفات جيدة وبسعر منافس في الاسواق حيث يأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.74 بوصة ودقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز كما يحتوي على معالج Helio G85 مع كاميرا خلفية 50 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل ويدعم الهاتف شحن سريع بقوة 18 واط مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

 

مميزات Xiaomi Poco C65 :-

 

* يدعم Xiaomi Poco C65 مستشعر البصمة ويقدم استجابة جيدة .

* البطارية تعمل لفترة طويلة خلال اليوم بدون أدنى مشكلة .

* منفذ USB من النوع الأحدث مع دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 18 واط .

* يدعم Xiaomi Poco C65 تركيب شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت .

* اداء مقبول جدا من المعالج في فئة الهاتف السعرية .

* يدعم NFC .

* شاشة كبيرة كافية لمشاهدة الفيديوهات ولعب الألعاب مع معدل تحديث 90Hz .

 

عيوب موبايل Xiaomi Poco C65 :-

 

* السماعات الخارجية مونو وصوتها ضعيف .

* كنا نتمنى أن يأتي الهاتف بدقة FHD+ بدلاً من HD+ .

* مستشعر القرب ليس حقيقي ويعمل عن طريق السوفت وير .

* الحافة السفلية للهاتف ما زالت كبيرة ولم يتم العمل على جعلها بشكل أفضل .

* لا يوجد جراب مرفق في علبة الهاتف .

* الشاحن المرفق بالعلبة 10 واط فقط .

* يعتبر Xiaomi Poco C65 نسخة في المواصفات من Redmi 13C 

Xiaomi عيوب موبايل Xiaomi Poco C65 مميزات Xiaomi Poco C65 شاومي Redmi 13C

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