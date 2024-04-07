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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي إنجلترا ومواجهة الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

يشهد اليوم جدولا حافلا بالعديد من المباريات الهامة على مستوى العالم وبقدم موقع صدى البلد مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة يتضمن مجموعة متنوعة من المباريات الهامة في عدة بطولات حول العالم:

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة:
1. دريمز X الملعب المالي - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6.
2. الزمالك X مودرن فيوتشر - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6 وقناة تايم سبورتس الأرضية.
3. اتحاد الجزائر X ريفرز يونايتد - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3.
4. نهضة بركان X أبوسليم - الساعة 12 منتصف الليل على قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:
1. مانشستر يونايتد X ليفربول - الساعة 4:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.
2. شيفيلد يونايتد X تشيلسي - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2.
3. توتنهام X نوتنجهام فورست - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:
1. فروسينوني X بولونيا - الساعة 12:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1.
2. مونزا X نابولي - الساعة 3 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1.
3. كالياري X أتالانتا - الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1.
4. هيلاس فيرونا X جنوى - الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2.
5. يوفنتوس X فيورنتينا - الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:
1. ستاد بريست X ميتز - الساعة 1 مساء على قناة beIN Sports HD 4.
2. تولوز X ستراسبورج - الساعة 3 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3.
3. ستاد ريمس X نيس - الساعة 3 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
4. مونبلييه X لوريان - الساعة 3 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
5. موناكو X رين - الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4.
6. نانت «مصطفى محمد» X ليون - الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:
1. هوفنهايم X أوجسبورج - الساعة 3:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5.
2. فولفسبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الد

وري السعودي والقنوات الناقلة:
1. أبها X الفتح - الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC HD.
2. الفيحاء X الأخدود - الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC HD.
3. الرائد X الحزم - الساعة 9 مساء على قناة 3 SSC HD.

مواعيد مباريات كأس السوبر التركي:
1. جالاتا سراي X فناربخشة - الساعة 8:30 مساء.

هذه هي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لمختلف البطولات والدوريات حول العالم.

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