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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شاهد هذا الفيديو الآن لمعرفة أماكن شراء الأسماك والرنجة بأرخص الأسعار قبل العيد

صدى البلد

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المنافذ والمعارض، إنه استجابة لمبادرة رئيس الوزراء بتخفيض أسعار السلع، تقرر  انخفاض أسعار الأسماك البلطي درجة أولى لتصل إلى 65 جنيها، والدرجة الثانية 55 جنيها، والدرجة الثالثة 45 جنيها للكيلو.

 

توفير الرنجة والفسيخ

وأضاف "صالح"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم توفير الفسيخ والرنجة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة، حيث تتراوح أسعار الرنجة من 80 إلى 120 جنيهًا، موضحًا أن كل المنتجات المتواجدة جودتها عالية نظرا للرقابة الشديدة عليها.

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أنه تم ضخ كميات كبيرة من كعك وبسكوت العيد، من إنتاج معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التايع للوزارة، بأسعار مخفضة، لدعم المواطنين مع حلول عيد الفطر المبارك.

 

الكعك والبسكويت 

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن “الأسعار تناسب جميع الفئات، ونستهدف خلق روح المنافسة فى الأسعار داخل  الأسواق”، لافتا إلى أن سعر كيلو البسكويت النشادر 160 جنيهًا، والبسكويت اللوكس بـ 180 جنيهًا، أما سعر كيلو الكعك السادة فيبلغ 220 جنيهًا،  ويصل سعر كيلو الكعك بالعجوة والمكسرات إلى 250 جنيها، أما الكعك المشكل بالمكسرات فيبلغ سعره 350 جنيهًا.

وتابع مستشار وزير الزراعة قائلًا: "يصل سعر كيلو بيتي فور المشكل إلى 200 جنيه، أما الغريبة السادة فيصل سعرها إلى 180 جنيهًا،  أما الغريبة بالمكسرات فيصل سعر الكيلو منها إلى 220 جنيهًا".

ولفت إلى أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفر الشيخ، وأسيوط، والإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة أيضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.

 

300 منفذ 

وتابع قائلا: "تستهدف الوزارة زيادة عدد منافذها إلى 300 منفذ العام الحالى وتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى إمداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية".

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

أما التصنيع، فقالت مصادر مسئولة بالوزارة إنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.

 

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شاهد هذا الفيديو الآن لمعرفة أماكن شراء الأسماك والرنجة بأرخص الأسعار قبل العيد

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