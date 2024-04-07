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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع حملات تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات «التوكتوك» بـ قرى بيلا

حملات في كفر الشيخ
حملات في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في حملات تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات "التوكتوك والمقررة بـ 5 جنيهات، وإعلانها في مكان واضح للمواطنين، فضلًا عن ضبط مركبات "التوكتوك" المخالفة، وذلك تحت إشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتعاون مع مركز شرطة بيلا والأجهزة المعنية.

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كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الإلتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوكتوك ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لإستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين التمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، لمركبات التاكسي والتوكتوك، علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

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الأسر الاولى بالرعاية الحملات الرقابية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الوحدات المحلية تكثيف الحملات جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

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