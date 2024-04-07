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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشركة الفرنسية تكشف مواعيد الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي خلال عيد الفطر المبارك

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي الخفيف

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT أنه مع اقتراب عيد الفطر المبارك، سيستمر العمل بالخط الأخضر الثالث خلال عطلة عيد الفطر بنفس مواعيد شهر رمضان الكريم من ٧:٠٠ صباحًا حتى ١:٠٠ بعد منتصف الليل
قيام اول قطار من محطتي عدلي منصور ومحور روض الفرج الساعة ٧:١٥ صباحا
قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة ١١:٣١ مساءً
قيام آخر قطار من محطة محور روض الفرج الساعة ١١:٥٣مساءً
آخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطين الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة ١٢:١٠ صباحاً

وسيستمر العمل بقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف) خلال عطلة عيد الفطر بنفس مواعيد شهر رمضان الكريم من ٦:٠٠ صباحًا حتى ١٢:٠٠منتصف الليل
قيام اول قطار من محطة عدلي منصور الساعة ٦:٠٠ صباحًا
قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة ٦:٠٥ صباحًا
قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة ١١:٣٠ مساءً
قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة ١١:٠٥ مساءً
 

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