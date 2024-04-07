ختام فعاليات بطولة شركة غازتك الرمضانية للعاملين بها

نظمت شركة غازتك حفل ختام فاعليات البطولة الرمضانية للعاملين في كرة القدم وتنس الطاولة والبادل وذلك بحضور ومشاركة المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وباولو روندينى العضو المنتدب وممثل شركة إينى الإيطالية، وقيادات الإدارة العليا من مساعدي رئيس الشركة ومديري العموم والعاملين.



بطولة كرة القدم:



افتتحت فاعليات ختام البطولة بالمباراة النهائية لكرة القدم التي جمعت فريقي وسط الدلتا 1 والقاهرة العميد، وحكم المباراة الحكم الدولى محمد معروف، وانتهت بفوز فريق وسط الدلتا 1 بنتيجة 2/1 وتتويجه بكأس البطولة، وقام عبد الفتاح فرحات بتهنئة الفريق الفائز، وأشاد بالروح الرياضية العالية بين اللاعبين والشكل المتميز الذي ظهر به لاعبي الفريقين، وقام بتسليم جوائز البطولة لفريقي المركز الأول والثاني، وأحسن لاعب وهداف وحارس مرمى كما يلى:



- فاز بكأس الروح الرياضية فريق شمال الصعيد وتسلم الكاس السيد محمد صلاح من المنطقة.

- فاز بلقب أفضل لاعب أحمد طارق لاعب فريق وسط الدلتا.

- فاز بلقب أحسن حارس محمد صابر لاعب فريق وسط الدلتا

- فاز بلقب هداف البطولة خالد محمد بعد إجراء قرعة حيث تساوى على لقب هدافي البطولة كل من خالد محمد لاعب فريق القاهرة 2 وأحمد طارق لاعب وسط الدلتا وأحمد صلاح لاعب فريق شمال الصعيد.



ثم شارك رئيس مجلس الإدارة في مباراة ودية جمعت بين فريقي الرواد من الإدارة العليا بالشركة والتي انتهت بفوز فريق رئيس مجلس الإدارة على فريق العضو المنتدب لشركة إيني بنتيجة 3/1.



العضو المنتدب الإيطالى يفوز ببطولة البادل:

وفي سياق متصل، كرم الفائزين ببطولة البادل التي أقيمت للمرة الأولى هذا العام كما يلى:



- فاز بالمركز الأول مستر باولو رونديني العضو المنتدب وممثل الشريك الأجنبي والمهندس ضياء فوزي

- فاز بالمركز المركز الثاني اللاعبان محمد كرم وعمر عصام.

- فاز بالمركز الثالث اللاعبان محمد عاطف ومحمد هيكل





بطولة تنس الطاولة:





وتم تكريم اللاعبين الفائزين ببطولة تنس الطاولة كما يلى:



- فاز بالمركز الأول اللاعب تامر بلبل

- فاز بالمركز الثاني اللاعب محمد الرشيدي

- فاز بالمركز الثالث اللاعب شريف شعبان.



وفي ختام الحفل أكد المهندس عبد الفتاح فرحات على حرص الشركة على إقامة الأنشطة الرياضية المختلفة بشكل مستمر إيمانا بأن مثل هذه البطولات تعزز من أواصل الألفة والأخوة بين العاملين وتمنى لجميع العاملين وأسرهم دوام الصحة والعافية.

وتم التقاط صور تذكارية لجميع الفائزين والمشاركين بالدورة مع المهندس رئيس مجلس الإدارة والسيد العضو المنتدب.