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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد نور وولده نور خالد الحلقة 14| شريف رمزي سبب اللغز بين كريم عبد العزيز وشيكو

خالد نور وولده نور
خالد نور وولده نور خالد

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل خالد نور وولده نور خالد، الكثير من الأحداث المثيرة والكوميدية فى نفس الوقت.

وبدأت الحلقة بقيام كريم محمود عبد العزيز- الذي يجسد شخصية خالد نور- بعمل تجارب علمية على شيكو، والذى يجسد شخصية نور ابنه.

كما شهدت الحلقة ظهور الفنان أحمد صيام، ويعمل مدير مستشفى خاص، وهو الذى قام بعلاج الطفل نور بعد حادثة المفاعل النووي، ليكشف لكريم وشيكو ان الدكتور بدر (شريف رمزي) هو الذى كان يشرف على علاج الطفل نور وسبب هذه الأزمة. 

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل “ خالد نور ووالده نور خالد ” مكون من 15 حلقة، ويذاع عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد. 

مسلسل خالد نور وولده نور خالد كريم محمود عبد العزيز شيكو

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