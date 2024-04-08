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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للحرب في عدة جبهات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للقيام بمناورة كبيرة اليوم

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيجري مناورة كبيرة على طول الساحل وفي الجليل الغربي في شمال إسرائيل صباح الاثنين للتحضير للقتال على جبهات مختلفة.

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، فإن التدريبات ستشمل حركة مرور نشطة للسفن البحرية والطائرات وقوات الأمن في جميع أنحاء المنطقة.

وأبلغت بلدية معالوت ترشيحا السكان بشأن التدريبات، مشيرة إلى أن التمرين "جزء من تحسين الاستعداد لحالات الطوارئ".

وبحسب الصجيفة، فإنه خلال التدريبات، سيتواجد أشخاص يرتدون الزي العسكري والسترات العاكسة في المنطقة لإجراء التدريبات.

وأعلنت بلدية نهاريا أيضا أن التدريب سيشمل أفرادا من الجيش الإسرائيلي، وقيادة الجبهة الداخلية، والشرطة، ونجمة داود الحمراء، وخدمات الإطفاء والإنقاذ، والبلدية.

وأضافت البلدية أنه لن يتم استخدام الرصاص الحي في التدريبات، وأن التدريبات تم التخطيط له مسبقًا كجزء من خطة تحسين الاستعداد والتدريب.

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