بعد أسبوع من استهداف القنصلية.. وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى دمشق

أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان غادر اليوم الاثنين سلطنة عمان لزيارة العاصمة السورية دمشق بعد أسبوع من استهداف القنصلية الإيرانية هناك جراء هجوم إسرائيلي.

وتوجه عبداللهيان إلى سلطنة عمان أمس الأحد في المحطة الأولى من جولة إقليمية بعد أسبوع تقريبا من الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقصفت طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية مجمع السفارة الإيرانية في سوريا الاثنين في غارة قالت إيران إنها أسفرت عن مقتل سبعة أعضاء في الحرس الثوري، من بينهم اثنان من كبار القادة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن طهران ستحاسب المعتدين على القنصلية في دمشق، وستعاقبهم بالإضافة إلى الإجراءات القانونية والدولية.

وأضاف عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي، الأحد، من سلطنة عمان، أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق تم باستخدام مقاتلات وصواريخ أمريكية.

ولفت إلى أن رفض واشنطن ولندن وباريس إدانة هجوم القنصلية يدل على دعم مغامرات الكيان الصهيوني وتوسيع الصراع.