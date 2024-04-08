عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أسبوع من استهداف القنصلية.. وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى دمشق

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان غادر اليوم الاثنين سلطنة عمان لزيارة العاصمة السورية دمشق بعد أسبوع من استهداف القنصلية الإيرانية هناك جراء هجوم إسرائيلي.

وتوجه عبداللهيان إلى سلطنة عمان أمس الأحد في المحطة الأولى من جولة إقليمية بعد أسبوع تقريبا من الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقصفت طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية مجمع السفارة الإيرانية في سوريا الاثنين في غارة قالت إيران إنها أسفرت عن مقتل سبعة أعضاء في الحرس الثوري، من بينهم اثنان من كبار القادة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن طهران ستحاسب المعتدين على القنصلية في دمشق، وستعاقبهم بالإضافة إلى الإجراءات القانونية والدولية.

وأضاف عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي، الأحد، من سلطنة عمان، أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق تم باستخدام مقاتلات وصواريخ أمريكية.

ولفت إلى أن رفض واشنطن ولندن وباريس إدانة هجوم القنصلية يدل على دعم مغامرات الكيان الصهيوني وتوسيع الصراع.

الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان دمشق العاصمة السورية القنصلية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

ترشيحاتنا

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات.. الأماكن والضوابط

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

القبض على رجل أشعل النار في مكتب بيرني ساندرز

الثقافة تختتم فعاليات برنامجها الرمضاني السنوي بإقبال جماهيري كبير

بعد أسبوع من استهداف القنصلية.. وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى دمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السريع والبلدي .. طريقة عمل الترمس للعيد

لافتة.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

فستان جريء.. فيفي عبده تثير الجدل بظهورها

طال انتظارها.. شركة آبل تفاجئ حامليها بإصدارات جديدة بأنظمة التشغيل فما القصة؟

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ