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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انهيار السد.. الطوارئ الروسية: أكثر من 10 آلاف منزل غمرتهم مياه الفيضان

الفيضانات
الفيضانات

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 10 آلاف و400 منزل في جميع أنحاء البلاد غمرتهم مياه الفيضان.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، أن مياه الفيضانات غمرت الأحد، بلدتين في جبال الأورال الروسية بعد أن فاض سد ثالث، مما أدى إلى غمر ما لا يقل عن 10000 منزل وإجبار الناس على الإخلاء، مما يمثل بعضًا من أسوأ الفيضانات منذ عقود في جبال الأورال وإيطاليا وكذلك أجزاء من كازاخستان المجاورة.

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الطوارئ الروسية في منطقة الفيضان

وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهات لوزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف بالتوجّه إلى المنطقة، وفق ما صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وتأتي هذه الفيضانات الكبيرة غداة انهيار سد الجمعة في مدينة أورسك الواقعة على الحدود مع كازاخستان المجاورة، وفق ما أوضحت النيابة العامة.

والسد الذي انهار جزئياً، تم تصميمه رسمياً بالارتفاع نفسه لمنسوب الأورال النهر الكبير في المنطقة، أي 5.5 أمتار، لكنه بلغ 9.6 أمتار حالياً من جراء ذوبان الثلوج، بحسب السلطات الإقليمية.

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