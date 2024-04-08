مليون روبل لكل واحد.. روسيا تكشف تورط أوكرانيا في حريق قاعة كروكوس

عرض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو لاستجواب الإرهابيين المتهمين بتنظيم الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس.

وقال الإرهابيين في مقطع الفيديو، إنه تم الاتصال بهم عن طريق رجل يدعى سيفولو ووعدهم بمبلغ مليون روبل (10984 دولارًا) لكل منهم.

وقال أحد المتهمين أثناء الاستجواب: "قال لنا سيفولو أن نذهب إلى أوكرانيا، إلى كييف بالتحديد، سيعطوننا مليون روبل هناك".

وتحدث متهم آخر بتنظيم الهجوم الإرهابي عن المساعدة التي وُعدوا بها عند عبور الحدود الأوكرانية.

وقال: "ذهبنا إلى كييف، حيث كان علينا انتظار المال مليون روبل لكل واحد، وقال سيفولو إن الرجال سيكونون في انتظارنا هناك على الحدود الأوكرانية وسيساعدوننا في عبور الحدود والوصول إلى كييف، وقال لهم اتصلوا بي، وسأخبركم بما يجب أن تفعلوه".

وفي مساء يوم 22 مارس، استهدف هجوم إرهابي قاعة الموسيقى في قاعة مدينة كروكوس في كراسنوجورسك، منطقة موسكو، خارج حدود مدينة موسكو مباشرةً.

ووفقا لأحدث البيانات، قُتل 144 شخصا وأصيب 551 آخرون، وتم اعتقال 11 شخصا، من بينهم 4 منفذين مباشرين، لدورهم في الهجوم الإرهابي.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إن المحققين عثروا على أدلة على علاقة الجناة بالقوميين الأوكرانيين.