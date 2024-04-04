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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الروسي يعتقل 3 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابي في "كروكوس"

صدى البلد

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، بأن قوات الأمن في موسكو ويكاترينبورغ وأومسك اعتقلت ثلاثة متورطين في الهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس.


وأكد الأمن الفيدرالي: "أن الأمن في مدن موسكو ويكاترينبورغ وأومسك اعتقل مواطنًا روسيًا ومواطنين أجنبيين - جميعهم مهاجرون من منطقة آسيا الوسطى، متورطين في الهجوم الإرهابي الذي ارتكب في 22 مارس 2024 في مجمع "كروكوس".


وأشارت إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي تمكن من إثبات أن "اثنين من المعتقلين قاما بتحويل أموال لشراء أسلحة نارية ومركبات استخدمت في الهجوم الإرهابي، والثالث قام بتجنيد شركاء في الهجوم الإرهابي وقام بتمويل منفذيه".

واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، الجمعة الماضية، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

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