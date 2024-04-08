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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد الإيبارشية البطريركية يهنئ محافظ الغربية بعيد الفطر المبارك

الكاثوليك
الكاثوليك

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، زار وفد الإيبارشية البطريركية بمنطقة الدلتا، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وذلك بمكتب ديوان عام المحافظة.

ضم الوفد الأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بقويسنا، والأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس للأقباط الكاثوليك، بطنطا، و فادي عادل، مسؤول العلاقات العامة بالكنيسة القبطية الكاثوليكية، بطنطا.

وهنأ الأب برنابا فانوس محافظ الغربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصري، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة، وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصري بالأمن، والسلامة، والرخاء.

ومن جانبه، أعرب محافظ الغربية عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدًا إننا جميعًا أبناء وطن واحد، ينعم بالوحدة، والسلام، والألفة بين فئاته، تحت مظلة قيادة حكيمة، تسعى دائمًا لإرساء مبادئ السلام، والمحبة، والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها فخامة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام، والمحبة، والازدهار.

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