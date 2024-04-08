لزيادة الوعي الطلابي.. جامعة بنها تشارك بمسابقة "تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة"

شاركت جامعة بنها ، بمسابقة شباب الجامعات والخاصة بمشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة ، والتى أقيمت تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وبدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على المشاركة بمسابقة شباب الجامعات والخاصة بمشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة لتعزيز الوعي لدى الطلاب في كافة المجالات ، وتشجيعهم علي المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن ، مشيراً إلى أهمية دعم وتحفيز ودعم الطاقات الإبداعية للطلاب، والاستفادة من طاقاتهم واستثمارها فى مختلف المجالات.

يذكر أن الطلاب المشاركين هم الطالب محمود هيثم عبدالجيد حسن بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق ، والطالب عبد الرحمن رمضان أنور بالفرقة الثالثة كلية الآداب .

وتهدف المسابقة إلى تعزيز المعرفة لدى الشباب المصرى بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقوم على نهج منظم من التدريب وتنفيذ حملات توعوية لزيادة الخبرة العملية، واختيار فريق الشباب المؤهل للحصول على الجائزة النهائية، ذلك النهج الذي يهدف إلى تحقيق الإستدامة، والمنافسة، وبناء المعرفة لتحفيز مجموعة من شباب الجامعات على السعي لتحقيق التميز.