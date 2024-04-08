فاهم تنظم حفل إفطار لمسئولي رعاية المرضى بمستشفى الخانكة للصحة النفسية ومكافحة الإدمان

نظمت مؤسسة فاهم للدعم النفسي، أول مؤسسة أهلية رائدة في مصر والوطن العربي تهدف لنشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي حول الاحتياجات اللازمة للمريض النفسي ودمجه مجتمعيًا، أمس، وللمرة الأولى، حفل إفطار جماعي بمستشفى الخانكة للأمراض النفسية وعلاج الإدمان، بحضور السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، والدكتور السيد سليمان مدير عام مستشفى الخانكة، وسط مشاركة عدد كبير من العاملين والقائمين على رعاية المرضى بالمستشفى، وذلك في إطار دعم المؤسسة للمستشفيات الوطنية للرعاية الصحية النفسية.

وتهدف الزيارة إلى دعم المريض النفسي ودمجه مجتمعيًا؛ ليكون قادرًا على الاعتراف بالمرض النفسي ومواصلة تلقي العلاج المناسب بانتظام دون خوف أو تردد، وإزالة وصمة العار عن المستشفيات النفسية والمريض النفسي، وتقديم التبرعات اللازمة لنزلاء المستشفى، بالإضافة إلى تشجيع مقدمي الخدمة الصحية ودعمهم حيث أنهم يعملون في قطاع صحي هام شديد الحساسية والصعوبة.



وخلال كلمتها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، إنَّ مؤسسة فاهم حريصة على دعم المريض النفسي، ومقدمي خدمات الصحة النفسية في المستشفيات والتوقف عن التنمر عليهم، والتأكيد على أن المرض النفسي ليس وصمة، بل أنه مثل بقية الأمراض العضوية الأخرى يحتاج للتشخيص والعلاج والمتابعة المستمرة مع الطبيب المتخصص، مشددة على أهمية دور الأسرة في دعم المريض النفسي ومساعدته على تجاوز تجربته.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم ضرورة الابتعاد عن كل الأشياء التي تؤثر سلبًا على الصحة النفسية، ومنها على سبيل المثال بعض المواد السلبية التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، وقد تكون مسببًا من مسببات المرض النفسي، وشددت على أهمية مفهوم الإيمان في تحقيق ما أسمته بـ “المتانة النفسية"، وكذلك فتح جسور التواصل المستمر بين الآباء والأبناء، المبنية على الثقة والدعم والاحترام المتبادل.



وشهدت الزيارة توزيع هدايا على المرضى بهدف دعمهم وإدخال مشاعر السرور عليهم، وسط أجواء من الفرحة سيطرت على الجميع، كما جرت مناقشات متبادلة بين الحضور والمشاركين عن أهمية الصحة النفسية.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جولات مؤسسة فاهم للدعم النفسي الميدانية في كل أنحاء مصر للتوعية بأهمية الصحة النفسية، حيث نجحت في تنظيم ومشاركة 122 فعّالية متنوعة خلال عامها الأول، ووصل عدد المستفيدين من أنشطة المؤسسة خلال تلك الفترة إلى 1635 مستفيد.



كما عقدت السفيرة نبيلة مكرم، على مدار الأشهر القليلة الماضية، العديد من الندوات والفعاليات في عدد من المحافظات، منها: القاهرة، والمنوفية، وأسيوط، للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية، والإجابة على العديد من الاستفسارات والتساؤلات.



وتستهدف "فاهم" خلال الفترة بين عامي 2024 إلى 2026، استكمال دورها وأنشطتها من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تهدف لدعم اهالي المرضي، وبناء جسور لقبول التنوع في الأصل والثقافة والمعتقد والطبقة والخلفية الاجتماعية والإعاقة والمرض والمظهر والشخصية، ودعم تلاميذ المدارس في مختلف الأعمار من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، وأولياء أمورهم ومعلميهم، والأخصائيين النفسيين بالمدارس، ودعم طلاب الجامعات واتحادات الطلبة، وكذلك المدربين في الأندية الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم عدة فعاليات فنية ورياضية مقدمة للأطفال والشباب لتنمية مواهبهم وإطلاق طاقاتهم في أنشطة إبداعية تحقيقًا لمبدأ التوازن النفسي بين الصحة والفن والرياضة.

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