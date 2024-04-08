عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع حملات النظافة والتجميل المكثفة بالمراكز والمدن

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال حملات نظافة وتجميل مكثفة بكافة الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة جاء ذلك خلال متابعته جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن وقرى المحافظة، في مواصلة أعمال النظافة والتجميل وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم، في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

txt

القباج ومحافظ الغربية يوقعان عقد تمليك مقر لبنك ناصر في طنطا

وشدد المحافظ خلال متابعته على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

IMG-20240408-WA0040
IMG-20240408-WA0040
IMG-20240408-WA0038
IMG-20240408-WA0038
IMG-20240408-WA0037
IMG-20240408-WA0037
IMG-20240408-WA0039
IMG-20240408-WA0039
IMG-20240408-WA0036
IMG-20240408-WA0036
IMG-20240408-WA0035
IMG-20240408-WA0035
IMG-20240408-WA0034
IMG-20240408-WA0034
IMG-20240408-WA0033
IMG-20240408-WA0033
افضل الخدمات إستقبال عيد الفطر المبارك الخدمات للمواطنين الحدائ التجميل التعدي الشوارع والميادين الدكتور الحركة المرورية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي أعمال النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

فيوتشر: لن نتعامل مع الزمالك في الصفقات إلا بعد الاعتذار وتحسن رفعت

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا: فتح تحقيق في واقعة تمزيق جسد طالب على يد زملائه..صور

ترشيحاتنا

الكدابين كتروا.. رد صادم لـ ياسمين بعد هذا الاعتراف العلني من العوضي

لتأمين احتفالات العيد.. الأجهزة الأمنية تعزز من تواجدها بالقاهرة | صور

هل يأثم تارك صلاة العيد.. هل هي واجبة أم مستحبة

احذر .. الحبس والغرامة عقوبة الإزهاق العمد لروح الحيوانات

بيان عاجل من ألمانيا بعد اتهام نيكاراجوا لها بدعم إسرائيل

الحكومة: تخصيص أراض لشركة أدوات كهربائية في العبور بالدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

من أول استخدام.. ماسك العيد لتفتيح ونضارة البشرة

السريع والبلدي .. طريقة عمل الترمس للعيد

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ