محافظ الغربية يتابع حملات النظافة والتجميل المكثفة بالمراكز والمدن

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال حملات نظافة وتجميل مكثفة بكافة الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة جاء ذلك خلال متابعته جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن وقرى المحافظة، في مواصلة أعمال النظافة والتجميل وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم، في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد المحافظ خلال متابعته على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

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