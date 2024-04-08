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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حق عرب الحلقة 25 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

حق عرب
حق عرب

تعرض اليوم الحلقة 29 وقبل الأخيرة  من مسلسل حق عرب ، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي على عدد من القنوات الفضائية. 

ويعرض على قناة «حكايات» الساعة ٨:٣٠ مساء، ويعاد الساعة ٢:٣٠ بعد منتصف الليل، والساعة ٨:٣٠ صباحا، والساعة ٢:٣٠ عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة ١١:٣٠ مساء، ويعاد عرضه الساعة ٥:٣٠ فجرا، والساعة ١١:٣٠ ظهرا، والساعة ٥:٣٠ مساء.

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ويعرض مسلسل حق عرب  الساعة 9 مساء على قناة on drama و الساعة 12 بعد منتصف الليل على on ، كما يعرض في التاسعة مساءا علي قناة عمان . 

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، دينا فؤاد ،  وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

 

 

 

 

حق عرب إسماعيل فاروق الفنان احمد العوضي سلوي عثمان رياض الخولى مسلسل حق عرب محمود حمدان أحمد العوضى

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