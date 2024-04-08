جوالات ميدانية للاطمئنان على مصابي قطاع غزة بمستشفى منوف العام والحميات

زار وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية مستشفى منوف العام وحميات منوف وذلك للاطمئنان على مصابي قطاع غزة والذين تم تحويلهم إلى مجمع مستشفيات منوف.

جاء ذلك في حضور الدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام والدكتور محمد سلامة مدير مستشفى حميات منوف.

كما تم الاستماع لجميع طلباتهم وطلبات المرافقين لهم والعمل على توفيرها في أسرع وقت.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برفع الاستعدادات لمواجهة الازمات والطوارئ وسرعة الاستحابة من خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات وادارة الازمات والكوارث.

ووصل الي مستشفيات محافظة المنوفية نحو 26 مصابا فلسطينيا و90 مرافقا لتلقي العلاج بمستشفيات أشمون ومنوف.