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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس غرفة الأخشاب: تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات شعار الجمهورية الجديدة

المهندس طارق حبشي
المهندس طارق حبشي

قال المهندس طارق حبشي  رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات إن الجمهورية الجديدة تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى تعمل تحت شعار " تعزيز قدرة الإقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات" خاصة بعد الازمات الاقتصادية التى تفاقمت فى السنوات الماضية ، مع تداعيات جائحة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية ، ثم الحرب الدائرة حاليا فى غزة ، مما أدى إلى موجة غلاء تزامنت مع تراجع فى قيمة العملة "الجنيه"،.

وأضاف حبشي في تصريحات صحفية اليوم: أن الأوضاع بدأت فى التحسن مع الإعلان عن صفقات وتمويلات خارجية مثل صفقة "رأس الحكمة " وزيادة قرص صندوق النقد الدولى ما جعل الدولار يساوى نحو 47 جنيها فى البنوك المصرية.

وأوضح أن تبنى استراتيجيات لتعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية، يسهم في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات التى قد تواجهها البلاد.

وأكد حبشي ان تبنى الرئيس سياسة تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت، وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، وتعظيم الإستفادة من ثروات مصر البشرية، سيسهم فى تعزيز سبل التواصل مع مجتمعات الاستثمار فى الخارج ودعم التصدير.

وأضاف أن تبنى الدولة فى الفترة الأخيرة لإصلاح مؤسسى شامل يهدف الى ضمان الانضباط المالى، سوف يسهم فى تحقيق حوكمة سليمة و سيرفع مستوى الاقتصاد الكلى فى مصر.

وأختتم تصريحه قائلا: “أود أن أشيد بالدعم الذى يتلقاه المستثمر فى الجمهورية الجديدة، سواء المستثمر المحلى أو الأجنبى وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لتوفير فرص عمل، وأيضا تعزيز دور القطاع الخاص والتركيز على قطاع الصناعة كأولوية مايجعلها تنمو وتتطور كل يوم”، منوها بأن كل هذه الجهود ستحقق تحسنا هائلا فى مستوى الاقتصاد فى مصر.

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