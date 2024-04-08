فرج عامر يشيد بأبطال مسلسل العتاولة.. تفاصيل

أشاد المهندس فرج عامر بأبطال مسلسل العتاولة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"احمد السقا وباسم السمرة نجوم فوق العادة".

آثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الجدل بمنشور عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "قسما بالله اعرف عن قدرة رئيس نادي مازيمبي ما لا يتخيله احد ، واكيد الاهلي يعلم اكثر مني ، لكن ربنا كبير والاهلي يعبر مازيمبي الي النهائي الافريقي باذن الله".

يواجه النادي الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام خلال شهر أبريل الجاري.