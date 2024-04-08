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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للعاصفة نهال خلال عيد الفطر.. ورامز جلال يفضح النجوم.. تسريبات لـ"ميدو" وأحمد السقا وكزبرة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للعاصفة نهال خلال عيد الفطر.. فيديو
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ضرب العاصفة نهال مصر خلال الأيام المقبلة، مؤكدةً أنها مجرد شائعة ولا توجد أي عواصف تسمى نهال نهائيًا.


بعد الصعود لنصف النهائي.. ناقد رياضي: الزمالك استحق التأهل عن جدارة |فيديو
علق الناقد الرياضي وائل سامي، على كواليس مباراة الزمالك وفيوتشر في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمس وصعود الزمالك إلى الدور نصف النهائي، قائلاً: الزمالك استحق التأهل عن جدارة واللاعيبة بدأت تتأقلم على طريقة لعب المدير الفني.


6 آلاف جنيه.. موعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص |فيديو
كشف عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، تفاصيل قرار المجلس القومي للأجور أمس الأحد، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.


أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 8 أبريل 2024|فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 8 أبريل 2024.


أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 إبريل 2024.. وهذا سعر عيار 21|فيديو
قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 8 أبريل 2024.

بث مباشر.. محكمة العدل تعقد أولى جلسات دعوى تتهم ألمانيا بتسهيل الإبادة في غزة
حرصا من موقع صدي البلد الإخباري، لتقديم خدمة متميزة لمتابعيه نقدم لكم بثا مباشر لإنعقاد محكمة العدل الدولية أولي جلسات الاستماع فى دعوة رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة فى غزة.


شاهد.. بركان "لا كومبري" بالإكوادور يلقي بحممه في المحيط الهادي
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان،  بركان "لا كومبري" في الإكوادور يلقي بحممه في المحيط الهادي.

حقيقة تعرض مصر لإعصار نيهال خلال العيد.. شاهد
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: “الأرصاد” عن حالة الطقس في العيد: أجواء باردة وأمطار والإعصار نيهال “كذبة”.


رامز جلال يفضح النجوم.. تسريبات لـ"ميدو" وأحمد السقا وكزبرة
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: “رامز” يفضح النجوم.. تسريبات لـ"ميدو" وأحمد السقا وكزبرة من مقلب رمضان: “المذيعة حلوة؟”.


شاهد.. دمار في بلدات جنوب لبنان عقب ستة أشهر من القصف الإسرائيلي
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، دمار في بلدات جنوب لبنان عقب ستة أشهر من القصف الإسرائيلي.

 

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