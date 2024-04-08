نقيب العاملين بالنيابات يلتقي موظفي محكمة جنوب القاهرة ويكرم حفظة القرآن

التقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبدالباقي وممثلين عن مجلس إدارة النقابة بموظفين محكمة جنوب القاهرة وذلك في ختام جولات النقابة خلال شهر رمضان الكريم والتي شملت عددا من محاكم مصر،، وقد تم الاستماع إلى مقترحات العاملين حول تطوير أدوات النقابة والخدمات المقدمة للأعضاء.

وتحت رعاية المستشار أحمد طلبة رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية رئيس الاستئناف وأحمد ميدان أمين عام المحكمة، تم تكريم عدد من أبناء العاملين بالمحكمة من حفظة القرآن الكريم وكذلك تكريم موظفين بالمحكمة ضمن فلسفة "الموظف المثالي" والتي تبنتها النقابة العامة بالتزامن مع تولي "كريم عبدالباقي" مسؤولية النقابة.

وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة: لقاء العاملين بمحكمة جنوب القاهرة كان مثمرا للغاية واستمعنا لمقترحات بعض الزملاء حول تطوير الخدمات وكيفية الوصول بمستوي الخدمات للمستوي المطلوب والذي يرضي العضو وينعكس كذلك على أبنائه، ولدينا تصور حول عدد من اللجان الجديدة داخل النقابة سوف تكون نقلة نوعية في شكل الخدمة وطريقة تقديمها والاهتمام بالمرأة خاصة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد منحها مكانة كبيرة في ظل الجمهورية الجديدة والتي أرسى قواعدها منذ سنوات ونسير على خطاها وكلنا تفاؤل بأن القادم أفضل بإذن الله.