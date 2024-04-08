مسئولون إسرائيليون: توسيع المساعدات لغزة عودة مجانية لحماس بسبب الضغوط الدولية

هاجم مسئولون إسرائيليون، اليوم الإثنين، التوسع في المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من الأردن ومن ميناء أشدود وعبر معبر إيريز، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووفقا للصحيفة قال المسؤولون أن المساعدات التي تشمل مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والمياه والأدوية يوميا، تمثل عودة “مجانية” لحركة حماس.

وحسب زعمهم، فإن حركة حماس تحصل على توسيع المساعدات "مجانا" في أعقاب الضغط الشديد الذي مارسه العالم على إسرائيل والذي نتج عن حادثة القتل لعمال المطبخ المركزي العالمي WCK على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.