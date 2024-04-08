وليد العطار: اتظلمت جماهيريا في أزمة نهائي أبطال أفريقيا

كشف وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم تعرضت للظلم جماهيريا من قبل جماهير الأهلى فى ذلك التوقيت فى ازمة استضافة نهائى دورى ابطال أفريقيا واستفدنا من الأمر بعودة النظام القديم بخوض مباراة النهائى ذهابا وايابًا من قبل الاتحاد الافريقى لكرة القدم .

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " لم أقوم بإخفاء الخطاب وهذا الأمر ظهر فى تحقيقات وزارة الشباب والرياضة والخطاب لم ياتى إلى مكتبى اولاً فى الاتحاد المصرى لكرة القدم ويمر على 6 قطاعات داخل الجبلاية قبل العرض عليا ".

‏‎وأضاف وليد العطار قائلا " هناك تحول رقمى فى الاتحاد المصرى لكرة القدم الفترة الماضية".