اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن توثيق عقد كهربا لصالح الزمالك

صرح وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن المحكمة الدولية حكمت فى أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الاهلى وأقرت بتغريم اللاعب وانتهي الأمر والقصة أغلقت.

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا " لم أعلم بالأزمة فى وقتها فى توثيق عقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلى مع نادى الزمالك، مشيرا إلي أنه لم تكن هناك أي أزمة في توثيق عقد اللاعب لصالح الزمالك.

‏‎وأكد وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم أن دورة الإمارات لم يتم التراجع عنها بسبب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الانجليزى.

