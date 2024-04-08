عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن توثيق عقد كهربا لصالح الزمالك

صدى البلد

صرح وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن المحكمة الدولية حكمت فى أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الاهلى  وأقرت بتغريم اللاعب وانتهي الأمر والقصة أغلقت.

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا "  لم أعلم بالأزمة فى وقتها فى توثيق عقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلى مع نادى الزمالك، مشيرا إلي أنه لم تكن هناك أي أزمة في توثيق عقد اللاعب لصالح الزمالك.

‏‎وأكد وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم أن دورة الإمارات لم يتم التراجع عنها بسبب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الانجليزى. 
 

أزمة محمود عبد المنعم كهربا اون سبورت اف ام المحكمة الدولية محمود عبد المنعم كهربا نادي الزمالك وليد العطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

فرض مظلة أمنية محكمة.. تعليمات وزير الداخلية لتأمين احتفالات العيد| فيديو

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

ترشيحاتنا

نصرالله عن اغتيال مسئولين بفيلق القدس: إسرائيل أخطأت وهاجمت إيران بشكل مباشر

الفيفا لم يرد..اتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالسعودية

وليد العطار يكشف تفاصيل لأول مرة عن أزمة مرتضي منصور في اتحاد الكرة

تحذير عاجل من الكهرباء بسبب الفواتير.. غرامة كبرى في هذه الحالة

قطر: متفائلون بالاقتراح الجديد في المفاوضات بين حماس وإسرائيل

مدبولي يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطينى سبل الخروج من الأزمة الحالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

رد حاسم من الحكومة بشأن أسعار السلع التموينية الجديدة| الحقيقة والشائعات

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

فيديو

حالة واحدة نحتفل فيها بـ عيد الفطر 2024 غدا | فيديو

اقتراب الساعة .. دلالات كسوف الشمس اليوم | فيديو

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من طقس اليوم على القاهرة والمحافظات

640 جنيها.. تحرك في أسعار الذهب الآن في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ