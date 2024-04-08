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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

داخل المسجد.. أحدث ظهور لـ كهربا على إنستجرام| شاهد

صدى البلد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر كهربا داخل المسجد لأداء صلاة الفجر، وكتب: “اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ”. 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاض مرانه الختامي مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة إنبي المقرر لها مساء غد باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث ‏في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.‏

 

 

وخاض الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها ‏الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى ‏مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

 

 

 

 

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