داخل المسجد.. أحدث ظهور لـ كهربا على إنستجرام| شاهد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.
وظهر كهربا داخل المسجد لأداء صلاة الفجر، وكتب: “اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ”.
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاض مرانه الختامي مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة إنبي المقرر لها مساء غد باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.
وخاض الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.
وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.