داخل المسجد.. أحدث ظهور لـ كهربا على إنستجرام| شاهد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر كهربا داخل المسجد لأداء صلاة الفجر، وكتب: “اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ”.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاض مرانه الختامي مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة إنبي المقرر لها مساء غد باستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث ‏في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها ‏الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى ‏مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏