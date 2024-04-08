الصلاة على النبي في آخر يوم من رمضان.. صيغة من 4 كلمات تحقق المعجزات

تعد الصلاة على النبي في آخر يوم من رمضان من أعظم القربات، وهناك صيغة شريف من شأنها أن تحقق لك ما تتمنى حيث ثبت أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما يقضى به الحوائج وتنال به الرغبات، وتتحقق الشفاعة.

فضل الصلاة على النبي في آخر يوم من رمضان

جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ورأيت رجلًا من أمتي يزحف على الصراط، يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته عليَّ فأقامته على قدميه وأنقذته".

يقول الشيخ محمد عبدالعظيم الأزهري عضو لجنة الإفتاء بالأزهر إن الصلاة على النبي اللي انقذته في وقت مصيري ومحت كل ذنوبه وانقذته، وأن الصلاة على النبي تقدر تقيم حياتك وتنقذك.

وبين : « الـ 500 صلاة على النبي بتاخد 50 دقيقة وهانصحك بصيغة إمسك فيها بإيديك وسنانك شاملة الصلاة الإبراهيمية هتشوف فيها العجب من رؤي وأحداث، وهذه الصيغة: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد صلاة تصلي بها عليّ فتشفع لي عندك فتنفك بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج ويستسقى بها الغمام وتوسع بها الأرزاق وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما وسعه علمك".

وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم والبشر يرى في وجهه الشريف فقلنا : إنا لنرى البشر في وجهك ؟ فقال : إنه أتاني ملك فقال : يامحمد .. إن ربك يقول : أما يرضيك أن لايصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولايسلم عليك إلا سلمت عليه عشرا .. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن.

صيغ الصلاة على النبي في آخر يوم رمضان

اللّهُمّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ وَعَظِّم وَأنعم وكَرِّم عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الوَجهِ الأَنْوَر والجَبِينِ الأَزْهَر والنُورِ الأَبْهَر والخَلْقِ والخُلُقِ الأَكْمَل مَنْ أَضَاءَت الدُّنيَا بِمَولِدِهِ الأَفْخَر صَلاةً تُشَفِّعهُ فِيِناَ فِي يَومِ المَحشَر وتَسقِيِناَ مِنْ يَدِهِ الشَّرِيِفَة شربَةً لاَ نَظْمَأُ بَعدَهاَ أبَداً مِنْ حَوضِ الكَوثَر وَعَلى آلِهِ وَصَحبِهِ أجمَعِينْ.

اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلاماً تامّاً على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آلهِ.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد .

اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.