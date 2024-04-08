دعاء وداع رمضان 2024.. 15 كلمة للتوبة والمغفرة وقضاء الحاجة

يكثر البحث عن دعاء وداع رمضان 2024، خاصة مع بقاء سويعات على إعلان دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر شوال 1445، وعيد الفطر 2024، وفي السطور التالية نرصد ما جاء في دعاء وداع رمضان للمغفرة والتوبة.

دعاء وداع رمضان

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: ها هو رمضان قد ولى وسريعاً ما ولى، يستوحش المؤمن بعد رمضان أيام رمضان، بجلالها وجمالها، بذكرها ودعائها، بقرآنها بنهارها وأيامها ولياليها .

وتابع من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«الحمد لله الذى قدر لنا هذا الشهر الكريم تجلوا فيه نفوسنا وتطمئن قلوبنا بذكر الله، ويستجيب ربنا دعائنا ، وينظم حياتنا، وينور قلوبنا، فعسى الله أن يثبت هذه الأنوار، وأن يكشف لنا تلك الأسرار، والمؤمن ينبغى عليه أن يخرج من رمضان وقد جعله أسوة حسنة فى الشهور والأيام وتعاقب الليالى والدهور، ويعلمنا ربنا الأسوة الحسنة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة فى الزمان والمكان والأشخاص والأحوال».

وأكمل:«يعلمنا ربنا الأسوة الحسنة على مستوى العالمين، فقد جعل ربنا نبينا ﷺ أسوة حسنة للعالمين قال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} فأصبح النبى المصطفى والحبيب المجتبى ﷺ هو الإنسان الكامل الذى يضعه كل مؤمن أمامه يمتثل به ويقلده ويحاكيه ولو فى بعض جوانب الحياة، لا يستطيع المؤمن أن يكون نبياً، لكن النبي ﷺ هو المثال الأعلى الأكمل الأتم للعالمين فى رحمته وفى علاقته بينه وبين نفسه ، وبينه وبين الناس، وبينه وبين ربه، ولا يزال المصطفى ﷺ فى سيرته العطرة وفى قيامة بشأن ربه سبحانه وتعالى خير العابدين، وخير مثال يحتذى ولا يزال أسوة حسنة للمؤمنين».

وشدد: إذا أردت أيها المؤمن ورجوت الله واليوم الآخر وذكرت الله كثيرا، وكلما ذكر المؤمن ربه كثيرا كلما احتاج إلى نبيه ﷺ ، فهو إنسان عين الموحدين فى الحضرة القدسية ، وهو إمام المتقين يأتمون به فى علاقتهم مع الله، من غيره لا يرى المؤمنون الطريق، ومن غيره لا يستطيع ذاكر أن يذكر ربه، ولا موحد أن ينهج النهج السليم، ولا عابد أن يعبد ربه على يقين، أرسله ربنا رحمة للعالمين.

دعاء وداع رمضان 2024

دعاء وداع رمضان 2024

اللهم اقسم لى فيها خير ما قسمت، واختم لى فى قضائك خير مما ختمت، واختم لى بالسعادة فيمن ختمت.

اللهم اجعل اسمى وذريتي من السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحسانى فى عليين، وإساءتى مغفورة.

اللهم افتح لى باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسدّه عنى، وارزقنى رزقا تغيثنى به من رزقك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لى منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنى وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيه من ذكر وشكر فتقبله منى وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنى بسعة رحمتك يا أرحم الرحمين.

اللهم تغمدنى بسابغ كرمك، واجعلنى فيها من أوليائك، واجعلها لى خيرا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذخر.

اللهم لا تصرفنى من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعى مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما فى الصدور، وتوبة خالصة لوجهك

الكريم.

اللهم اجعلنى وأهلى وذريتى والمسلمين جميعا فيه من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار.

اللهم اجعلنى فى هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم أسالك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به وأن تقضى حاجتى يا أرحم الرحمين.

"اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا أخذته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

دعاء العشر الأواخر قضاء الحاجة

يا قاضى الحاجات، يا قاضى الحاجات، يا قاضى الحاجات، يا مجيب الدعوات.

اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الهم، يا مجيب دعوة المضطرين لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا ربنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا ربنا ابتهال الخاضع المذنب الذليل.

اللهم ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه.

يا ربنا اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وإغننا بفضلك عمن سواك.

اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا.

اللهم كما آمنّا به ولم نره فلا تفرّق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.

اللهم أجزه عنّا خير ما جزيت به نبيًا عن قومه، ورسولا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم كما بلغتنا رمضان، نسألك يا الله أن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر.

اللهم أرزقنا خيرها، وعفوها، وكرمها، وفضلها، يا الله، يا الله، يا الله. ربي إني طرقت بابك، فافتح لي أبواب سماواتك، وأجرني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخر لي عبادك الطيبين من حولي، وسهل لي أموري، وارزقني من حيث لا أحتسب. ربي بحولك وقوتك و عزتك و قدرتك أنت القادر علي ذلك وحدك لا شريك لك."

يا ودود يا ودود ، يا ذا العرش المجيد ، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملئ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

دعاء وداع رمضان آخر يوم

دعاء وداع رمضان للمغفرة

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا.

اللهم منك الفرج واليك الفرج اللهم من اعتز بك فلن يذل ومن اهتدى بك فلن يضل ومن استكثر بك فلن يقل ومن استقوى بك فلن يضعف ومن استغنى بك فلن يفتقر ومن استنصر بك فلن يخذل ومن استعان بك فلن يغلب ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع و من إعتصم بك فقد هدى إلى صراط مستقيم.

اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا إنك كنت بنا بصيرا.

ربي عبادك قد ضاقت بهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب، وبعد عن جادته الصواب وزاد بهم الهم والغم والاكتئاب، وانت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب.

يا من اذا دعاي أجاب يا سريع الحساب يا رب الأرباب يا عظيم الجناب يا كريم يا وهاب.

رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني الى حولي وقوتي وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في امري وانت العالم سبحانك بسري وجهري المالك لنفعي وضري القادر على تفريج كربي وتيسير عسري اللهم احينا في الدنيا مؤمنين طائعين.

اللهم ارحم تضرعنا بين يديك وقومنا اذا اعوججنا وقوينا اذا استقمنا وكن لنا ولا تكن علينا اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب يا من يقول للشيء كن فيكون.

اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا افضل ما يؤتى عبادك الصالحين.

اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين

ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا ولوالدينا ولموتانا وموتى المسلمين اجمعين الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الرحمين اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

اللهم أغفر ذنبي ويسر امري وفرج همي وأقض ديني، واشف مريضي ، وأجعل لي من كل عسر يسر آمين رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين. وانك على كل شيء قدير.