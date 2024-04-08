أمريكا تدمر نظاما صاروخيا و"مسيرة" تابعين للحوثيين.. تفاصيل

علق إياد الموسمي مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، على إعلان القيادة المركزية تدمير نظام صواريخ أرض جو متنقل تابع للحوثيين في الأراضي اليمنية.





وقال "الموسمي"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، من تقديم الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية": "لا يوجد أي بيان للميليشيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد شهدت منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي هدوءً بشكل كامل فيما يتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية".

وتابع: "ولكن، هناك استثناء من هذا الهدوء وهو تحليق مكثف للطيران الأمريكي والبريطاني التجسسي في أجواء المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات سواء في صعدة أو الحديدة، ولم يهاجم الحوثيون السفن خلال الـ24 ساعة الماضية، ويشير البعض إلى أن الضربات الأمريكية كان لها تأثير كبير على قدرات الحوثيين، والبعض الآخر يعتقد أن الجماعات تتيح فرصة للمفاوضات والوساطات العمانية بين إيران وأمريكا".

