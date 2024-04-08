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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: جذب المزيد من الإستثمارات وتوفير مشروعات كثيفة العمالة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد البنك الأهلى ، والذى ضم كل من خالد هلال رئيس قطاع أمناء الإستثمار ، وأيضاً عمرو عبد الحميد نائب مدير عام أمناء الإستثمار ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومديرى التخطيط العمرانى والشئون المالية والقانونية

ويأتى ذلك فى ظل الشراكة الإستراتيجية بين المحافظة والبنوك الوطنية لتنفيذ المشروعات التنموية والإستثمارية بكافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن. 
 

 

 

الاستثمارات 

وقد أكد اللواء أشرف عطية على حرص المحافظة لتعزيز أواصر التعاون البناء والمثمر مع أحد البنوك الوطنية العريقة وفقاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين ، وهو الذى يأتى فى إطار الخبرة الطويلة للبنك فى مجال التسويق والترويج والكفاءة الفنية المتخصصة فى السوق المالى والمصرفى والإستثمارى ، علاوة على المساهمة فى طرح عدد من المشروعات طبقاً لدراسات الجدوى والعوائد والأرباح المتوقعة. 

مشيداً بدور البنوك الوطنية ، وفى مقدمتهم البنك الأهلى ، فى تحقيق الدعم المجتمعى وجذب المزيد من الإستثمارات ، والتى تساهم فى توفير مشروعات كثيفة العمالة بما يصب بالتالى فى صالح المواطن الأسوانى .

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